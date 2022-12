Mercedes-Benz eActros premiato per la sostenibilità

Il Nuovo Mercedes-Benz eActros è stato premiato come Sustainable Truck of the Year 2023 nella categoria Distribution. Il riconoscimento è quello promosso dalla rivista specializzata Vado e Torno, giunto alla settima edizione e che viene assegnato ogni anno ai veicoli industriali e commerciali che più valorizzano i concetti alla base della sostenibilità ambientale.

Il nuovo Mercedes-Benz eActros, Charged & Ready, è il primo truck a trazione 100% elettrica della casa tedesca costruito in serie e grazie al quale Daimler Truck Ag ha inaugurato una nuova, all'insegna dell'impegno per un trasporto merci su strada innovativo e a zero emissioni di Co2.

Il Sustainable Truck of the Year è un'iniziativa pensata per premiare una concezione di sostenibilità e di efficienza intesa non solo come riduzione delle emissioni inquinanti allo scarico, ma tiene conto anche di altri aspetti come la sicurezza degli utenti della strada, il comfort di guida, la riciclabilità dei componenti, la connettività dei veicoli e l'impegno del marchio sui temi della mobilità carbon-neutral.

Il premio è suddiviso in tre diverse categorie, ovvero Van per i veicoli con portata massima fino a 3,5 tonnellate, Distribution per veicoli a 2 o 3 assi fino a 26 tonnellate di massa totale a terra, oltre a Tractor per i mezzi pesanti stradali fino a 44 tonnellate. Tre finalisti per ognuna di queste categoria, un solo vincitore, vale a dire il veicolo in grado di soddisfare pienamente i quaranta parametri tecnici suddivisi in sei macro aree presi in considerazione dalla giuria.