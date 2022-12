Hyundai ed &Charge insieme per la sostenibilità

Hyundai mira a rendere più accessibile la ricarica per i suoi veicoli elettrici grazie ad un ulteriore sviluppo della sua collaborazione con &Charge. Il servizio, infatti, è stato ampliato ad altri 6 paesi tra cui l'Italia.

Mediante l'app &Charge i clienti Hyundai hanno la possibilità di guadagnare punti denominati &Charge Kilometers. Si tratta di crediti che possono essere riscattati in forma di bonus per la ricarica dei veicoli elettrici tramite l'app Charge my Hyundai.

Il tutto rientra in una strategia che mira ad ottenere un futuro a zero emissioni, denominata Progress for Humanity, che Hyundai promuove mediante partnership e soluzioni innovative. Un'idea di sostenibilità che passa anche attraverso la diffusione dell' utilizzo di veicoli elettrici.

Andreas-Christoph Hofmann, vice president marketing and product Hyundai Motor Europe, ha dichiarato: "Questa partnership sottolinea ulteriormente il nostro impegno a far progredire la mobilità elettrica in tutta Europa".