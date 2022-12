Urban-X by Mini punta sulle startup sostenibili

E' un'espansione internazionale e all'insegna della sostenibilità, quella della piattaforma Urban-X di Mini. Partendo da Singapore, Indonesia, Francia e Italia, il programma urban tech pensato per le startup che re-immaginano la vita in città, si espande ora a livello globale con il Mini Impact Program.

Urban-X by Mini ha infatti annunciato il nuovo Mini Impact Program per sostenere gli imprenditori con idee che migliorano la vita urbana in tutto il mondo. A partire da Singapore, Indonesia, Francia e Italia, questo programma è un'espansione della piattaforma Urban-X che lavora per sostenere lo sviluppo della tecnologia specializzata in ambito climatico e per risolvere le sfide più difficili nelle città.

Per il programma pilota di quattro settimane, Urban-X ha collaborato con i mercati dove Mini è presente per identificare quattro startup che operano nel campo della tecnologia urbana.

Gli esperti chiamati in causa hanno fornito una guida personalizzata alle startup selezionate per mettere a punto le loro soluzioni. Le quattro startup individuate sono: Dulang, con sede in Indonesia e che consente alle persone di fare scelte migliori quando si tratta di elettronica usata, FabBrick con sede in Francia e che trasforma gli scarti tessili dell'industria della moda in blocchi decorativi e funzionali delle dimensioni di un mattone, così come Humfree, da Singapore e che progetta scooter elettrici.

La scelta, in Italia, è ricaduta invece su Wiseair. La startup si occupa di misurare la qualità dell'aria esterna nelle città e aiuta gli amministratori locali e le comunità a creare e promuovere iniziative e politiche per l'aria pulita con la sua piattaforma ido.

"Dopo aver sostenuto numerosissimi fondatori di startup nella costruzione di soluzioni innovative ed espandibili negli ultimi sei anni - ha dichiarato Sarah Schappert, direttore di Urban-X Europe - volevamo contribuire a rafforzare ancora di più le startup emergenti, soprattutto nei settori della sostenibilità, dato che la richiesta di combattere il cambiamento climatico non è mai stata così pressante".