Mercedes: una campagna con l'intelligenza artificiale

Con la campagna #LaMiaAutoDelFuturo, Mercedes-EQ, il sub-brand di prodotti e servizi full electric della casa tedesca, invita i suoi fan a dare forma al proprio concetto di mobilità del futuro, mediante l'assistenza di un programma di intelligenza artificiale evoluta. Per questa nuova iniziativa, frutto del team marketing experience di Mercedes-Benz Italia, è stato scelto come testimonial l'attore Can Yaman, affiancato dalle nuove EQA, EQB, EQE ed EQS, in qualità di rappresentanti della gamma a zero emissioni della Casa di Stoccarda.

Al centro del progetto, la tecnologia Text-to-Image, capace di creare immagini partendo semplici parole o suggestioni testuali. L'artwork generato dalla piattaforma, potrà essere condiviso attraverso i canali social, accompagnato dagli hashtag #LaMiaAutoDelFuturo e #MercedesEQ.

Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience di Mercedes-Benz Italia, ha dichiarato: "Siamo particolarmente orgogliosi di questa campagna, la prima in assoluto nel mondo dell'automotive italiano che sfrutta un'Intelligenza Artificiale, invitando gli utenti ad immaginare il futuro e a renderlo tangibile attraverso un'immagine spettacolare generata da un algoritmo. Questo progetto ci permetterà non soltanto di condividere i nostri obiettivi e valori, ma anche acquisire nuovi spunti e una maggiore consapevolezza sulla percezione ed i desiderata degli utenti verso la mobilità del futuro".