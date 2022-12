Mobilize Smart Charge, l'App che riduce i costi di ricarica

La App Mobilize Smart Charge introduce il segnale Ecowatt, che aiuta i proprietari di auto elettriche a scegliere il momento giusto per fare la ricarica.

Grazie alla nuova funzione, la App pianifica la ricarica del veico quando la domanda di elettricità è più bassa, privilegiando così il ricorso alle energie verdi. Integrando il segnale Ecowatt nella App Mobilize Smart Charge in un contesto di forte sollecitazione della rete elettrica, Mobilize consente agli utenti francesi (arriverà presto anche in Italia) semplicemente di ridurre i consumi elettrici al momento opportuno per la rete. Il segnale misura l'equilibro sulla rete tra elettricità disponibile ed il livello di consumi previsto.

La App limita la ricarica dei veicoli nei periodi di forte sollecitazione della rete, contribuendo così a evitare i blackout e garantendo, al tempo stesso, un'autonomia sufficiente per rispondere a tutte le esigenze di mobilità. La App segue le previsioni di Ecowatt, che coprono un periodo di 4 giorni, ora per ora, e sono presentate in tre colori: verde, arancione e rosso.