Volkswagen Polo, addio alla compatta con l'Euro 7?

Volkswagen sarebbe pronta a ritirare dai listini le sue auto compatte piuttosto che aggiornarle per soddisfare le nuove e costose normative sulle emissioni Euro 7.

L'indiscrezione proviene da Autocar, che riporta le parole del CEO Thomas Schäfer al Salone di Los Angeles, dove ha spiegato che il prezzo delle compatte come la Volkswagen Polo potrebbe salire improvvisamente di circa 5000 euro, rendendola di fatto inaccessibile al target di clienti a cui si rivolge. Il condizionale è d'obbligo, visto che le specifiche sulla omologazione Euro 7 ancora non sono note. Fino a qualche settimana fa, indiscrezioni circolanti indicavano un alleggerimento degli standard sulle emissioni per gestire più tranquillamente la transizione verso la mobilità 100% elettrica, in vista del bando alle termiche fissato dal 2035.

Negli ultimi giorni, invece, è tornata alla ribalta la linea dura sull'Euro 7, che prevede limiti ancora più stringenti sulle emissioni rispetto a quelli attuali. Se dovesse passare questa linea, l'addio della Volksagen Polo non sarebbe certo l'unico nella fascia delle auto compatte.