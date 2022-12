Con Zity fino all'aeroporto di Milano Linate

Per gli utilizzatori del cat sharing elettrico firmato Zity, da ora in poi sarà possibile iniziare e terminare il vostro noleggio anche all'aeroporto milanese di Linate.

Tutti gli utenti potranno infatti noleggiare uno qualsiasi dei 350 veicoli Zity per raggiungere l'aeroporto di Milano Linate con un costo di 5,98 euro, oltre il costo del viaggio.

Da ogni zona dell'area milanese coperta da Zity, sarà possibile noleggiare un'auto e terminare il noleggio presso il Parcheggio P2 del terminal, al sesto piano, dove sono stati allestiti spazi dedicati a Zity e contraddistinti dalle icone di parcheggio che identificano i posti auto riservati. Per entrare nel parcheggio non è necessario il biglietto.

Un viaggio standard di 25 minuti da o per l'aeroporto, secondo le stime della stessa Zity, costerà all'utente circa 10/15 euro a tratta.