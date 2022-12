A Udine nuovi bus elettrici in servizio dal 9 gennaio

A Udine tre nuovi bus urbani elettrici di ultima generazione, che offrono 52 posti ciascuno, di cui 21 a sedere, oltre alla postazione per le persone con disabilità motoria, sono pronti a entrare in servizio. I veicoli sono stati presentati oggi in piazza della Libertà da Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia e presidente di Arriva Udine, e Aniello Semplice, amministratore delegato di Arriva Udine e Tpl Fvg, alla presenza del sindaco Pietro Fontanini e dell'assessore alle Finanze della Regione Fvg Barbara Zilli.

Finanziati dalla Regione attraverso i fondi del Piano nazionale degli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), entreranno in servizio il 9 gennaio, sulla nuova linea Circolare Centro Storico.

"L'obiettivo della Regione - ha detto Zilli - è ambizioso: entro il 2030 la metà degli autobus regionali a diesel saranno sostituiti da mezzi nuovi, con alimentazione alternativa a basso o zero impatto: idrogeno, elettrico o Lng/Gnl".

Secondo Fontanini, "riduzione delle emissioni e sicurezza sono i concetti che stanno alla base della filosofia con la quale Arriva Udine sta dando il proprio concreto contributo affinché Udine riesca a diventare, nei prossimi anni, un modello nazionale ed europeo nell'ambito della sostenibilità ambientale".