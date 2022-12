Everrati elettrifica e restaura Range e Land Rover classiche

Nuova vita green per le Range Rover e le Land Rover Defender classiche con i restauri accompagnati da trapianto di motore proposti dalla Everrati. L'officina britannica offre la sostituzione del motore a gasolio o a benzina delle 4x4 inglesi con unità elettriche a zero emissioni.

Le dimensioni dei pacchi batteria e le autonomie per pieno di elettroni variano a seconda del modello e delle richieste del cliente.

In particolare, per la Land Rover MKIIA, equipaggiata con pile da 60 kWh, le percorrenze dichiarate nel ciclo misto sono di 240 km per ricarica. L'adozione dell'alimentazione "alla spina" porta, inoltre, nuova verve alla storica off-road d'oltremanica, a cominciare da potenza e coppia incrementate rispettivamente da 70 Cv e 163 Nm, sino a raggiungere i picchi di 150 Cv e 300 Nm. La cura di vitamine verdi ha permesso di abbassare il tempo nello scatto da 0 a 96 km/h da 23 secondi a 13 secondi.

Alla Everrati il restauro dei veicoli è accompagnato dall' aggiornamento tecnologico degli stessi anche per l' equipaggiamento per l'infotrattenimento di bordo e per la sicurezza, per esempio con l'adozione di proiettori di ultima generazione ad elevato potere illuminante e di sistema hi-fi con connessione ai cellulari.

La richiesta per la trasformazione in EV e la personalizzazione dei Defender parte da 185mila sterline (circa 212mila euro), più Iva e prezzo del veicolo da restaurare ed elettrificare, nel caso questo non sia già nella disponibilità del cliente. Per le Range Rover la somma sale a 230mila sterline, pari a poco più di 265mila euro, sempre più Iva e veicolo da trasformare.

Justin Lunny, fondatore e Ceo della Everrati, sottolinea: "Con la nostra tecnologia avanzata, trasformiamo queste icone, consentendo loro di vivere nell'era dell'elettrificazione.

Perfettamente a proprio agio a Londra, in Cornovaglia, a Monterey o negli Hamptons, questi veicoli sono perfetti per l'era contemporanea. Pezzi d'arte che regalano ai loro proprietari un modo pulito, distintivo e lussuoso di viaggiare.

Allo stesso tempo lasceranno un'eredità, conservate da generazioni che potranno continuare a utilizzarli e goderne senza sensi di colpa, a zero emissioni, man mano che il paesaggio automobilistico cambierà intorno a loro".