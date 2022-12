Audi: la prima Q8 e-tron è stata prodotta a Bruxelles

La prima Audi Q8 e-tron è uscita dalla linea di produzione dello stabilimento di Bruxelles. La struttura è quella che rappresenta un modello di produzione sostenibile già operativo dall' introduzione sul mercato di Audi e-tron, di cui dal 2018 ad oggi sono state consegnate circa 160mila unità.

"Con la superiore efficienza e maggiore autonomia - ha commentato Gerd Walker, membro del cda Audi per la produzione e la logistica - nonché il suo design ancora più incisivo, nuova Audi Q8 e-tron è un tassello fondamentale verso l'elettromobilità. Bruxelles ha svolto un prezioso lavoro pionieristico e abbiamo acquisito notevole esperienza grazie alla consegna di circa 160mila veicoli in tutto il mondo. Come passo successivo, sfrutteremo questa competenza per aumentare la produzione di batterie a Ingolstadt".

Audi è impegnata nella trasformazione dei processi produttivi e Bruxelles è un modello di riferimento della visione '360factory', ovvero la produzione del futuro secondo il marchio dei cinque anelli. "La strada intrapresa da Audi - ha spiegato ancora Walker - consente di preservare le risorse e di accelerare la nostra trasformazione".

Audi Q8 e-tron arriverà ai clienti in Europa e negli Stati Uniti come auto certificata ad emissioni zero. A partire dal 2025, invece, la produzione in tutti gli stabilimenti Audi sarà carbon-neutral secondo la strategia del programma ambientale 'Mission: Zero'. Nominata 'Fabbrica del futuro' nel 2020 dall'associazione dei datori di lavoro Agoria, Bruxelles aveva ottenuto questo riconoscimento già nel 2018.

Dall'inizio della produzione di Audi e-tron, il sito belga è stato il primo stabilimento al mondo certificato a emissioni zero nel segmento premium. Il sito è passato all'energia verde già nel 2012 e Audi ha installato all'interno dello stabilimento uno dei più grandi impianti fotovoltaici della regione, che copre 107mila metri quadrati. L'impianto genera circa 9.000 megawattora di energia sostenibile ogni anno.