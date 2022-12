Aumenta l'autonomia della Opel Mokka Electric

Corre più forte ed arriva più lontano, la nuova Opel Mokka Electric. Le festività imminenti portano in dono una nuova batteria e maggiore potenza per il model-year 2023 del Suv compatto di Rüsselsheim, ora accreditato di 156 Cv (30 in più di prima) e di 406 chilometri di autonomia contro i precedenti 338.

La maggiore percorrenza è figlia della nuova batteria da 54 kWh, mentre l'incremento delle prestazioni deriva dal nuovo motore condiviso con la Astra elettrica. Con una coppia massima di 260 Newton metri, Opel Mokka Electric scatta da 0 a 100 km/h in meno di 10 secondi, mentre la velocità massima è limitata elettronicamente a 150 km/h. Si possono scegliere tre modalità di guida: Eco, Normal e Sport. Nella modalità Eco, il SUV elettrico utilizza l'energia nel modo più efficiente, a favore dell'autonomia generale.

Grazie al sistema di frenata rigenerativa all'avanguardia, Opel Mokka Electric può recuperare energia anche nei momenti di decelerazione e frenata. Il motore elettrico trasforma poi il movimento in avanti in elettricità. Se si inserisce la trasmissione in modalità B, la coppia di recupero e di frenata aumenta. E quando questo SUV compatto deve "fare rifornimento", la batteria da 54 kWh si può ricaricare fino a un livello dell'80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica da 100 kW in CC.

Opel Mokka Electric è dotato di serie della funzione di ricarica rapida. Oltre alla corrente continua, si può ricaricare anche in corrente alternata trifase grazie al caricatore di bordo da 11 kW - con la wallbox o con il cavo per la presa domestica.