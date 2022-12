Lexus Electrified strategia eco reinventa piacere di guida

Con le novità che verranno lanciate nei prossimi anni Lexus sfrutterà le opportunità offerte dalla elettrificazione per aumentare le prestazioni dei veicoli e l'esperienza 'premium' per guidatore e passeggeri.



Il brand 'alto di gamma' del Gruppo Toyota ha monopolizzato l'attenzione al recente forum Kenshiki 2022 a Bruxelles proprio con alcune anticipazioni di questa strategia - definita Lexus Electrified - che è non soltanto la roadmap per il viaggio verso la neutralità del carbonio ma anche un 'manifesto' dell'evoluzione complessiva del brand sia sul piano del design che dei contenuti e della digitalizzazione.

"Tutto lo sviluppo futuro sarà basato sul principio di sfruttare l'elettrificazione per reinventare l'esperienza di guida - ha detto Pascal Ruch, vicepresidente di TME e responsabile di Lexus Europe - Vogliamo che le nostre auto siano davvero piacevoli da guidare".

Per aiutare a realizzare le sue ambizioni, Lexus sta sviluppando una nuova sede globale a Shimoyama in Giappone, un complesso che ospiterà tutte le sue discipline di sviluppo, con designer e ingegneri che lavorano fianco a fianco in ambienti raffinati come salotti e sul piste di prova.

Un'anticipazione di questo futuro arriva dalla Lexus Electrified Sport, visione del brand per una futura auto sportiva da sogno con propulsione a batteria e una dimensione prestazionale ai massimi livelli come dimostra l'accelerazione dichiarata nel test da 0 a 100 km/h: circa due secondi.

Il nuovo suv elettrico RZ 450e punta invece a raggiungere la leadership nel segmento per efficienza con un consumo di soli 16,8 kWh per 100 km e un'autonomia di 440 km con la batteria da 71,4 kWh. Lexus punta anche a modificare il rapporto con il cliente a favore della 'durata' nel tempo. RZ 450e promette infatti di mantenere il 90% della capacità della batteria dopo 10 anni di utilizzo.

Nei modelli Lexus di nuova generazione saranno presenti nuove tecnologie che massimizzano il potenziale dell'elettrificazione non solo per migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni, ma anche per offrire un livello più elevato di prestazioni. E' il caso del nuovo sistema di controllo della forza della trazione integrale Direct4 e delle soluzioni steer-by-wire One Motion Grip in cui non vi sono più collegamenti meccanici tra volante e ruote anteriori sterzanti. Direct4 è già presente oggi nei nuovi modelli RX 500h e RZ 450e. È una tecnologia esclusiva Lexus che bilancia istantaneamente la coppia motrice fornita agli assali anteriore e posteriore, offrendo una trazione ottimale in tutte le condizioni di guida, un'accelerazione lineare e un migliore assetto in curva. Oltre a prestazioni e manovrabilità, contribuirà anche a migliorare il confort di marcia, in particolare per i passeggeri dei sedili posteriori. Annunciato anche un propulsore EV con cambio manuale che si rifà al progetto con il prototipo di ricerca basato sul suv compatto UX 300e, dotato di leva del cambio e pedale della frizione.

"Dall'esterno, questo veicolo è silenzioso come qualsiasi altro Bev - ha spiegato Takashi Watanabe, ingegnere capo Lexus Electrified - Ma il guidatore è in grado di provare tutte le sensazioni di un veicolo con cambio manuale. È un sistema basato su software, quindi può essere programmato per riprodurre l'esperienza di guida di diversi tipi di veicoli, lasciando che il guidatore scelga la mappatura preferita".