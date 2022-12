Mobilità sostenibile, 18 milioni per bici,moto e auto elettriche

Incentivi fino a 9 mila euro per l'acquisto di veicoli nuovi, a basso impatto ambientale a fronte della rottamazione dei mezzi inquinanti che saranno oggetto di un'ordinanza comunale che limiterà il traffico ad auto e moto inquinanti nei primi mesi del 2023. Sono questi i punti principali del bando del Comune di Genova per il miglioramento della qualità dell'aria rivolto a privati, micro, piccole e medie imprese, lavoratori autonomi e terzo settore. Il bando del valore di 18 mln spalmati su tre annualità rientra tra gli interventi previsti da Regione Liguria per il piano di miglioramento della qualità dell'aria.

"Con l'apertura del bando del Comune di Genova e con quello aperto nei giorni scorsi dalla Spezia, alla quale sono stati destinati 3,7 mln - spiega l'assessore regionale all'Ambiente Giacomo Giampedrone - rendiamo operativo l'accordo siglato nei mesi scorsi e mettiamo a disposizione di imprese e cittadini i fondi per incentivare la rottamazione e il rinnovo con mezzi ecologici dei due più grandi centri urbani della nostra regione, facendo un passo fondamentale per garantire un miglioramento significativo della qualità dell'aria in queste aree".

"Con questo bando sosterremo concretamente cittadini e imprese, compresi i tassisti, Ncc ed enti del terzo settore - spiega l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora - nella rottamazione di mezzi inquinanti e quindi nell'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria e della vivibilità". Per i privati, l'importo massimo concedibile è 800 euro per l'acquisto di ebike, moto e scooter ibridi ed elettrici, 9 mila euro per veicoli elettrici e idrogeno, 6 mila per ibrido euro 6D-temp o successivo, 5 mila per metano, gpl, benzina-metano, benzina-gpl euro 6D-temp o successivo, 4 mila per benzina euro 6D-temp o successivo e diesel euro euro 6D-temp o successivo. Il bando sarà aperto dal 15 dicembre e per presentare la domanda si dovrà accedere con Spid all'applicativo web che sarà disponibile sul sito smart.comune.genova.it/ecoincentivi2022.