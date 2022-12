Helbiz con ATAC per una mobilità più green a Roma

Helbiz e l'Azienda per la mobilità di Roma Capitale hanno annunciato una partnership per migliorare la mobilità intermodale e integrata su tutto il territorio del Comune di Roma.

L'accordo, pensato anche con gli obiettivi di ridurre il traffico e promuovere la mobilità dolce, prevede vantaggi per i possessori di Metrebus Card e per i dipendenti ATAC. In particolare, Helbiz riserverà loro uno sconto del 20% per 200 corse, fino al 31 dicembre 2022. Inoltre per i dipendenti ATAC lo sconto può arrivare al 30% se si invia una mail dal dominio aziendale o allegando copia del tesserino aziendale all'indirizzo marketing@helbiz.com. In caso di aggiudicazione da parte di Helbiz della concessione per i monopattini da parte di Roma Capitale oltre il 31 dicembre 2022, lo sconto del 20% proseguirà anche nel 2023.

"Siamo molto soddisfatti della partnership siglata con ATAC - ha commentato Matteo Mammì Ceo Emea di Helbiz - non solo perché con questo tipo di sinergie è possibile dar forma a soluzioni nuove per la città di Roma e per i suoi abitanti, ma anche perché queste iniziative, come quella di recente annunciata con Cotral, sono la dimostrazione che una nuova idea di mobilità è possibile anche nella Capitale, realtà che storicamente ha individuato nell'automobile il mezzo preferito per gli spostamenti. Un accordo di grande valore che speriamo di poter estendere al prossimo anno con nuove promozioni e progettualità".