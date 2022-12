Suzuki lancia il programma Energy by Iren

Una partnership dedicata ai clienti delle ibride Suzuki. Il costruttore giapponese ha stretto un importante accordo con Iren, azienda di primo piano del comparto energetico.

Il programma Suzuki Energy by Iren propone 3 principali vantaggi ai clienti Suzuki: bonus ricarica di 1.000 Euro (IVA inclusa), riconosciuto ai nuovi Clienti Across Plug-in; offerta Wallbox con servizio di installazione chiavi in mano a prezzo riservato; offerta "Luce & Gas", con la possibilità, per chi acquista una nuova Suzuki, di accedere alla fornitura Iren gas e luce, con convenienti agevolazioni esclusive. Tutti i Clienti che acquisteranno una Across Plug-in si vedranno riconoscere un bonus ricarica da 1.000 Euro, che corrisponde all'incirca a una percorrenza di 9.200 km in ciclo combinato in modalità elettrica. Sarà caricato sull'App IrenGo e potrà essere speso in oltre 13.000 punti di ricarica pubblica interoperabili disponibili sul territorio nazionale, oltre che in molti altri punti di ricarica ad accesso libero.

Chi sceglie Across Plug-in potrà inserire nel contratto d'acquisto anche una Wallbox con servizio chiavi in mano a un prezzo convenzionato. A chi sceglie la Wallbox, Iren offre un contratto "IrenGo Bonus Luce Verde Variabile" con un bonus di complessivi 150 Euro per il primo anno di fornitura e/o un contratto "Solo con Iren gas variabile" con un bonus di complessivi 60 Euro per il primo anno di fornitura. In caso di sottoscrizione di entrambe le forniture luce e gas il bonus totale per il primo anno ammonterebbe quindi a 210 euro.

Per tutti i Clienti Suzuki che vogliono passare a Iren come fornitore di energia c'è poi l'offerta "Solo con Iren Luce variabile", che prevede un bonus di complessivi 60 Euro e/o l'offerta Solo con Iren Gas Variabile" con un bonus di complessivi 60 Euro, entrambi per il primo anno di fornitura. In caso di sottoscrizione di entrambe le forniture luce e gas il bonus totale per il primo anno ammonterebbe quindi a 120 euro.