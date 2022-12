Barcellona acquista 73 autocarri elettrici Renault

La svolta sostenibile passa anche attraverso la mobilità cittadina, come dimostra la scelta di Barcellona, che ha imposto autocarri a emissioni zero nell'ultimo appalto pubblico per la manutenzione urbana.

Mediante un ordine di 73 autocarri elettrici a Renault Trucks per la pulizia e la raccolta dei rifiuti, che saranno utilizzati dalle società CLD Sorigué, Urbaser e Valoriza, la capitale catalana garantisce ai cittadini un'attività silenziosa e priva di emissioni inquinanti a livello locale. In questo modo, si erge a modello europeo in tema di decarbonizzazione.

Gli autocarri per la raccolta dei rifiuti sono a caricamento posteriore (mono e bicomparto), a caricamento laterale (destra e sinistra), innaffiatricispazzatrici meccaniche, ribaltabili con gru, ganci di sollevamento, e cabine ribassate, per un maggiore comfort degli operatori.

Si tratta di mezzi al 100% elettrici, che verranno consegnati in più fasi, per prendere servizio in maniera graduale, anche attraverso un periodo di formazione degli operatori sulla tecnologia elettrica e la guida di questa tipologia di veicoli.

Il primo lotto, composto da camion per la raccolta dei rifiuti a caricamento posteriore, innaffiatrici-spazzatrici meccaniche, e un ribaltabile, è già stato consegnato ed i veicoli sono già al lavoro sulle strade cittadine.