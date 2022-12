Parco auto Comune Pesaro più green con 4 500e full electric

"Svolta" green per il Comune di Pesaro che "viaggia all'insegna della sostenibilità".

L'assessore al Fare Riccardo Pozzi e l'assessore al Rigore Andrea Nobili annunciano il "cambio di marcia" dell'Amministrazione "con l'arrivo di quattro nuove macchine elettriche (500 full electric ndr) a noleggio, che andranno a sostituire vecchi veicoli diesel e benzina a disposizione del Centro Operativo Comunale".

Il parco auto si fa green e si rinnova con lo scopo di "tutelare l'ambiente, risparmiare e migliorare l'efficienza dei mezzi. In questo modo riduciamo le spese dell'ente per il carburante - spiegano - e parallelamente rafforziamo la mobilità sostenibile riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico". Il parco auto green si arricchirà, entro la fine dell'anno, con l'arrivo di altri due mezzi ibridi "una svolta ecologica perché le istituzioni devono essere i primi a dare il buon esempio".