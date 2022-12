Opel Rocks-e, svelato il progetto vincente per la one-off

"Tu la progetti. Noi la costruiamo": qualche settimana fa Opel ha lanciato "la Rocks-e design challenge", una sfida per giovani designer chiamati a reinterpretare linee e caratteristiche del piccolo veicolo elettrico.

Il progetto vincente vedrà la luce con la produzione di un esemplare unico ispirato alla Opel Rocks-e. La risposta è stata notevole, visti i numerosi lavori che hanno colpito la giuria, in cui erano presenti anche Florian Huettl, ceo di Opel, Mark Adams, vicepresident Design e l'influencer e collaudatrice automobilistica Jessica Thön. Il vincitore è Lukas Wenzhöfer da Hünfelden in Assia, studente presso l'Università di Design di Pforzheim nel Baden-Württemberg, e che ha convinto la giuria con la sua interpretazione della Opel Rocks-e in versione fun-mobile elettrica fuoristrada: la Rocks e-xtreme.

La community potrà seguire il processo di creazione della concept Opel Rocks e-xtreme attraverso i social media. "I numerosi e straordinari progetti realizzati intorno a Opel Rocks-e dimostrano come il nostro innovativo quadriciclo elettrico sia fonte di ispirazione per tutto il mondo! - ha detto Florian Huettl, ceo di Opel - L'enorme interesse suscitato e l'originalità delle idee dimostrano il potenziale della mobilità elettrica e di questi modelli entry-level, piccoli e agili. Opel Rocks-e offre piacere di guida a zero emissioni locali con il fattore wow, in Germania già a partire dai 15 anni di età1. Facciamo i complimenti a Lukas Wenzhöfer e allo stesso tempo ringraziamo tutti i partecipanti alla Design Challenge per la creatività e l'impegno dimostrati".