Motus-E, servono incentivi alle aziende per mezzi green

"Un'auto a zero emissioni ha la stessa percentuale di deducibilità per le imprese rispetto a un'auto inquinante, in molti altri Paesi non è così. Serve una politica fiscale che incentivi le aziende a usare mezzi a zero emissioni, anche per fare ripartire un mercato, quello delle auto aziendali, che purtroppo è in contrazione". Così il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso, intervenendo alla due giorni di evento per il lancio di Wave - Smart Mobility Magazine. "Il nuovo governo - ha detto - ha un'occasione importante, oltre al Pnrr ci sono iniziative non estremamente costose che possono essere messe in campo, che hanno anche un ritorno sull'economia, come quella che riguarda le auto aziendali. L'esempio del car sharing aziendale è molto virtuoso", ma "sugli incentivi - ha sottolineato Naso - serve più certezza programmatica".