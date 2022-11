Lidl apre colonnine di ricarica ultraveloci a prezzi da discount

La ricarica ultraveloce è offerta a prezzi da saldo in un punto vendita Lidl vicino Lione, dove si può beneficare di una potenza fino a 360 kW al costo di 40 centesimi di euro a kW rispetto ai 90 centesimi che in media si spendono per un simile servizio. Una scelta che punta sui prezzi al ribasso in linea con la politica dell'azienda, si apprende dalle pagine di Autocar.co.uk. Si tratta di una strategia che vedrà, nel prossimo futuro, come sottolinea l'Automobile Propre, l'apertura di altre 3 e-station griffate Lidl, in Francia, in altre zone adiacenti l'autostrada. Dopo quella di Villefranche-sur-Saone, toccherà alle stazioni di ricarica di Les Pennes-Mirabeau, Landivisiau, e Tourcoing.

Alla base di questa politica dei prezzi troviamo anche la scelta della Lidl sul territorio francese, di costruire e gestire gli impianti di ricarica in maniera autonoma. A differenza di altri siti di approvvigionamento energetico, inoltre, le stazioni di ricarica Lidl sono riparate e illuminate per offrire maggior comfort e sicurezza. Infine, presentano dei pannelli solari sul tetto per integrare l'alimentazione dei caricatori.

A differenza di altri punti vendita della stessa catena in Gran Bretagna, nelle sedi Lidl francesi non sarà obbligatorio entrare e fare acquisti in caso si abbia necessità di ricaricare la propria auto elettrica. Se non si ha particolare fretta, è possibile anche sfruttare i caricatori a corrente alternata da 22 kW ad un prezzo ancor più vantaggioso: 25 centesimi di euro al kW.