A Rimini una nuova stazione di ricarica firmata Volvo

Un nuova tappa nel cammino di Volvo nell'elettrificazione. È stata infatti inaugurata oggi a Rimini la colonnina Powerstop/Mothor Volvo by Marcar, ovvero la stazione di ricarica ultrafast attivata nell'ambito del progetto nazionale promosso da Volvo Car Italia per favorire la mobilità elettrica nel nostro Paese.

La stazione di ricarica veloce di Rimini, così come tutte le altre attivate negli ultimi mesi su tutto il territorio italiano, si colloca nell'ambito di un ampio progetto promosso dalla filiale italiana di Volvo Cars in collaborazione con la rete delle concessionarie ufficiali Volvo in Italia, per favorire la diffusione della mobilità elettrica sul territorio nazionale, in linea con la scelta strategica di Volvo Cars a favore dell'elettrificazione.

Su questo fronte, Volvo punta a diventare un produttore di auto completamente elettriche entro il 2030 e prevede di lanciare un'intera nuova gamma di vetture elettriche al 100% nei prossimi anni. La stazione di ricarica ultrafast by Volvo Cars Mothor Volvo by Marcar a Rimini è dotata di due prese di ricarica DC e può ricaricare un veicolo elettrico con una potenza massima pari a 175 kW. Il proprietario dell'infrastruttura di ricarica è Trendy Srl/Mothor Volvo by Marcar, mentre il gestore dell'infrastruttura e del sistema operativo è Duferco Energia.

Mothor Volvo by Marcar è concessionaria Volvo dal 2018 e fa parte del Gruppo Marcar, una delle concessionarie storiche della provincia di Rimini. La stazione di ricarica Powerstop è installata presso la sede principale di Marcar, al civico 341 della Via Flaminia.

"Siamo orgogliosi di iniziare questo percorso nell'ambito di un grande progetto nazionale - ha commentato Marco Ciavatta, titolare della concessionaria Mothor Volvo by Marcar - e la scelta fatta da Volvo è non solo condivisibile sotto ogni aspetto ma è soprattutto un aiuto concreto a noi e soprattutto agli utenti finali in termini di infrastruttura. Nei nostri tanti anni di attività abbiamo sempre agito a favore della diffusione di una mobilità moderna e di valore e quindi non potevamo non accogliere con entusiasmo l'iniziativa legata all'elettrificazione, che per noi significa modernità e futuro della mobilità".