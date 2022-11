Commerciali elettrici B-On importati in Italia da Koelliker

Il gruppo Koelliker amplia la propria offerta di veicoli elettrici con la gamma B-On di mezzi per la logistica. L'accordo di distribuzione in esclusiva - chiarisce l'importatore milanese - ha una durata di 5 anni. I primi modelli proposti saranno due eLCV entro le 3,5 tonnellate di massa complessiva destinati a soddisfare le esigenze di trasporto commerciale a breve raggio, quelle del cosiddetto ultimo miglio. Si tratta del Max Pure e del Giga Pure. Verranno proposti nel nostro Paese, a San Marino e a Città del Vaticano, a partire dai primi mesi del 2023.

Nata dall'acquisizione di StreetScooter Engineering, la sussidiaria di Deutsche Post DHL che nel 2014 ha sviluppato un commerciale leggero completamente elettrico, B-On ha più di 8 anni di esperienza nella costruzione di flotte full electric su larga scala e ha prodotto oltre 20.000 Ev destinati alla logistica.

Nell'annunciare la stipula della partnership, Marco Saltalamacchia, vice presidente esecutivo e ceo del Gruppo Koelliker ha chiarito: "La collaborazione con B-ON aggiunge un ulteriore tassello che ci aiuta a dare forma alla nostra mission: offrire la soluzione di mobilità sostenibile e intelligente più adatta ad ogni tipologia di cliente, grazie all'individuazione e all'introduzione nel nostro mercato di prodotti ecocompatibili dall'alto valore aggiunto. Con B-ON portiamo in Italia eLCV funzionali e affidabili e diamo l'opportunità a chi opera nella logistica e nel mondo fleet di potersi dotare di mezzi efficienti e a basso impatto ambientale".