Volvo Cars aderisce ad Accelerating to Zero Coalition

Volvo Cars ha annunciato la sua adesione alla Accelerating to Zero Coalition, presentata alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a Sharm El Sheikh, in Egitto.

Durante la COP27 e in vista della prossima riunione del G8 a Bali, in Indonesia, Volvo Cars ha anche invitato i Paesi a intensificare le proprie iniziative a favore del clima e a rispondere alla minaccia del riscaldamento globale. La Accelerating to Zero Coalition è costituita da un ampio gruppo di soggetti impegnati a favorire la transizione verso una mobilità a zero emissioni, accelerandone il passo.

La costituzione della coalizione risponde all'esigenza di disporre di una piattaforma internazionale per esercitare una leadership globale nel settore dei veicoli a zero emissioni inquinanti. L'obiettivo è quello di contribuire a creare le condizioni giuste per incentivare la diffusione di auto e furgoni a zero emissioni, anche mediante l'elettrificazione delle flotte aziendali e lo sviluppo di un'infrastruttura di ricarica capillare.

"I motori termici - ha dichiarato in occasione della presentazione della Coalizione durante la COP27 Jim Rowan, Ceo di Volvo Cars - sono una tecnologia del passato. Dobbiamo abbandonarli se vogliamo contrastare la più grande minaccia che l'umanità si trova ad affrontare come il cambiamento climatico".

L'annuncio di Volvo è arrivato una settimana dopo il lancio della nuova ammiraglia a trazione completamente elettrica di Volvo Cars, la Volvo EX90. La Casa automobilistica intende lanciare ogni anno un nuovo modello di auto elettrica in futuro.