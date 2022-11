Astara 01 Concept, alla Dakar 2023 rifornita con 90% e-Fuel

Astara Team contro Audi, non solo per puntare alla vittoria della Dakar 2023, ma per completare la che si correrrà in Arabia Saudita nel prossimo gennaio con la minore impronta di carbonio possibile, aspirando a diventare a squadra più sostenibile in gara con i veicoli più rispettosi dell’ambiente.

L’annuncio ufficiale è stato dato a Madrid, presentando lo squadrone composto da tre piloti e tre copiloti (Laia Sanz-Maurizio Gerini, Carlos Checa-Marc Solà e Óscar Fuertes-Diego Vallejo) su tre auto con otto veicoli di supporto e un team di oltre 30 persone.

È il secondo anno di un progetto molto ambizioso per mettere in pratica i valori di Astara all'interno della competizione più impegnativa del mondo: “l’obiettivo - dichiara l’azienda - è andare oltre le persone (Enable People to Go Further) fornendo la tecnologia e le soluzioni più efficienti e intelligenti, come l’e-Fuel, per offrire la mobilità più rispettosa dell'ambiente in tutte le situazioni”. Come nella Dakar 2022, l’Astara 01 Concept sarà alimentata da e-Fuel, ma questa volta in una proporzione del 90% rispetto al precedente 70%.

L'auto ha subito anche alcuni miglioramenti -meno peso, più potenza o la possibilità di portare una terza ruota di scorta- che rappresentano un passo avanti a livello competitivo. Al termine della Dakar 2023, Astara Team misurerà, rendiconterà e compenserà la propria impronta di carbonio - come è stato fatto nella scorsa edizione - seguendo protocolli di misurazione standardizzati (protocollo GHG e standard ISO 14064) che nel 2023 saranno estesi allo scope 1, 2 e 3, cioè a tutte le emissioni generate dall'azienda.

Verranno infatti analizzate le emissioni dirette e indirette di gas serra delle apparecchiature, nonché altre emissioni indirette generate da terzi coinvolti nell'evento (logistica, viaggi, ecc.). con la determinazione di diventare ancora una volta il team più sostenibile ed ecologico della Dakar.