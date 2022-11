Volvo Trucks punta su acciaio privo di combustibili fossili

I primi camion elettrici di Volvo con acciaio privo di combustibili fossili sono disponibili alla consegna. Lo scorso settembre, Volvo Trucks aveva avviato la produzione in serie di camion elettrici da 44 tonnellate per applicazioni pesanti, diventando il primo produttore mondiale di camion a raggiungere questo traguardo. Sono proprio alcuni di questi veicoli elettrici i primi al mondo fabbricati con acciaio privo di combustibili fossili.

"Il nostro percorso verso le zero emissioni nette - ha dichiarato Jessica Sandström, senior vice president of product management di Volvo Trucks - prevede la rimozione dei combustibili fossili dalle operazioni dei nostri veicoli e, con il tempo, la completa sostituzione dei materiali usati per i nostri camion con soluzioni alternative riciclate e prive di combustibili fossili".

L'acciaio in questione è prodotto dall'azienda siderurgica svedese Ssab e viene realizzato attraverso una tecnologia completamente nuova che fa uso di idrogeno ed elettricità senza combustibili fossili. Il risultato è una riduzione significativa dell'impatto ambientale, nonché un importante passo avanti verso una filiera a zero emissioni nette. Tra i clienti che adotteranno l'acciaio privo di combustibili fossili per alcuni dei propri camion elettrici ci sono Amazon, Dfds e, attraverso l'azienda di trasporti Simon Loos, anche Unilever.