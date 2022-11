Helbiz e Cotral collegano Roma a tutta la regione Lazio

Helbiz e Cotral insieme per agevolare i collegamenti tra Roma città e l'intera regione Lazio. La società leader nel settore della micro-mobilità in sharing, operativa in tutto il mondo con oltre 40 licenze, da gennaio 2023 lancerà un'offerta dedicata agli abbonati Cotral e a supporto dell'intermodalità con il trasporto pubblico locale e regionale.

Il nuovo piano è dedicato a tutti gli abbonati Cotral che potranno così raggiungere le stazioni del servizio pubblico locale extraurbano noleggiando monopattini Helbiz a prezzi agevolati. Basterà inviare una mail all'indirizzo convenzione@helbiz.com, allegando la foto dell'abbonamento Cotral in corso di validità e specificando nell'oggetto la richiesta di attivazione. Inoltre, per chi lascia o noleggia il monopattino in prossimità degli hub Cotral (come le stazioni Tiburtina e Termini) sarà possibile accedere all'incentivo direttamente presso i luoghi di interscambio.

L'obiettivo è connettere con sempre più facilità i quartieri delle Capitale con gli altri territori del Lazio, promuovendo l'uso del trasporto pubblico locale e regionale. Anche per questo motivo, i monopattini Helbiz saranno presenti nella maggior parte delle stazioni Cotral per agevolare gli utenti negli spostamenti intermodali anche verso le aree periferiche della città.

"Siamo estremamente soddisfatti della collaborazione con Cotral - ha commentato Matteo Mammì Ceo Emea di Helbiz - per un altro passo importante che contribuisce alla rivoluzione culturale urbana in atto che coinvolge imprese, cittadini e istituzioni per la creazione di un modello di città sostenibile e a misura di persona".