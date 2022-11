Alla EcodolomitesGt la competizione è elettrica

È tutto pronto per la nuova edizione della EcodolomitesGt, in partenza giovedì 17 novembre da Primiero San Martino di Castrozza, in provincia di Trento. La competizione automobilistica è quella riservata alle vetture elettriche, alle prese con la formula di un e-rally di regolarità e consumo che si svolge su strade aperte ed è valevole per l'International FIA ecoRally Cup 2022.

Le venti vetture ammesse in gara si ritroveranno giovedì mattina dalle 8,30 in piazza del Municipio, che ospita l'Edgt Charge-Park, quartier generale dell'evento motoristico e sede del charge park, dove le auto elettrificate possono fare il pieno di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Gli equipaggi, provenienti da Italia, Francia, Germania, Polonia, Canada, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca e Slovenia, saranno impegnati fino alle 12,30 con le verifiche tecniche e amministrative, mentre la partenza della prima vettura è prevista per le ore 17, seguiranno tutte le restanti auto in gara a un minuto l'una dall'altra.

Il percorso, che parte e torna da Primiero San Martino di Castrozza spingendosi fino ad Ortisei e tocca diversi angoli delle Dolomiti in Trentino, Veneto e Alto-Adige, è suddiviso in quattro settori per oltre 440 chilometri totali. Numerose le prove speciali per un totale di oltre 220 chilometri, durante le quali i driver dovranno cimentarsi per mantenere le specifiche medie imposte dai regolamenti, rilevate da numerosissimi controlli virtuali.

Sabato 19 novembre sarà la giornata conclusiva della manifestazione. La prima vettura taglierà il traguardo in tarda mattinata nel centro della Frazione Fiera di Primiero, in prossimità dell'Edgt Charge-Park, mentre la pubblicazione della classifica finale on-line arriverà nella stessa giornata, alle 19 circa.