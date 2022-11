Mobilize, il nuovo servizio di mobilità sbarca a Parigi

Dopo Barcellona, il pacchetto di servizi Mobilize dedicato a conducenti e operatori delle flotte di taxi e NCC sbarca anche a Parigi. Nel dettaglio, l'offerta Mobilize Driver Solutions comprende: Mobilize Limo, una berlina 100% elettrica con garanzia del costruttore estesa a tutta la durata del contratto, fino a 300.000 km, che copre anche la batteria; assicurazione All Risk per il trasporto di persone paganti compresi servizio di soccorso e carroattrezzi; manutenzione presso un concessionario dedicato, comprensiva di manodopera e ricambi, inclusi i componenti soggetti a usura come gli pneumatici; accesso prioritario all'officina di riferimento; carta di ricarica Mobilize Business Pass, che dà accesso a oltre 10.700 colonnine di ricarica elettrica nella regione parigina; assistenza stradale 24/7; Veicolo sostitutivo per uso personale, se il veicolo è immobilizzato per oltre 24 ore lavorative a causa di un guasto, e indennizzo finanziario per il noleggio di un veicolo sostitutivo per uso professionale. "L'offerta all inclusive di Mobilize Driver Solutions è stata pensata per semplificare la vita di tassisti e operatori di noleggio con conducente." Ha dichiarato Laurence Bechon, Direttore dei Servizi di Mobilità di Mobilize. "La tranquillità è garantita da procedure semplificate, contenimento del budget e uno strumento di lavoro affidabile e confortevole, la berlina elettrica Limo."