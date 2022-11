Lucca, piano per 59 nuove colonnine elettriche

Approvato in conferenza dei servizi a Lucca il nuovo Piano per la mobilità elettrica del Comune che prevede l'installazione di 59 punti di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio, passando così dalle attuali 35 colonnine disponibili - con 64 stalli auto - a un totale di 94 punti di ricarica e 182 stalli a cui si sommano le otto postazioni gratuite per la ricarica di biciclette e scooter già esistenti.

Il documento nelle prossime settimane andrà alla giunta comunale per l'approvazione definitiva.

Dieci nuove colonnine saranno nel centro storico, intorno alla circonvallazione ne andranno altre sette, anche vicino all'ospedale e alle scuole, nelle frazioni altre 17 colonnine, e ancora altre due nelle aree taxi. Infine, 23 colonnine sono destinate ai cosiddetti 'grandi poli attrattori' cioé parcheggi di supermercati e centri commerciali e poli scolastici esterni al centro storico.