Citroën, in arrivo la patente elettrica

Dopo la patente a punti, in omaggio ai tempi che corrono arriva la "Patente Elettrica Citroën", un quiz online disponibile sul sito ufficiale del brand francese di Stellantis. Consentirà agli utenti di mettere alla prova la propria cultura sull'elettrificazione e, al tempo stesso, di accedere a una promozione esclusiva per l'acquisto dei modelli Ó-C4 elettrica, Ó-C4 X elettrica, Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In, Nuova C5 X Hybrid Plug-In, Ó-Berlingo elettrico, Ó-Spacetourer elettrico.

Ispirata alla vera patente di guida, la "Patente Elettrica Citroën" prevede una sessione teorica e una pratica. La prima è un quiz che ha un duplice scopo: da una parte, far conoscere le nozioni base sul mondo dell'elettrificazione, in modo divertente e leggero; dall'altra parte, generare consapevolezza sui vantaggi di una scelta sostenibile.

Rispondendo a sei domande sul tema - come, ad esempio, "Quanto si risparmia rispetto a un modello analogo con motore termico?" oppure "Qual è il miglior stile di guida?" - sarà possibile valutare la propria conoscenza sui veicoli a zero emissioni e scoprire il profilo corrispondente. Una volta completato il quiz, arriva la parte "pratica": basterà infatti prenotare un test drive in concessionaria per ricevere la Patente Elettrica Citroën, oltre a beneficiare di una promozione che offre uno sconto di ben 400 euro sull'acquisto dei modelli Ó-C4 elettrica, Ó-C4 X elettrica, Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid Plug-In, Nuova C5 X Hybrid Plug-In, Ó-Berlingo elettrico, Ó-Spacetourer elettrico.