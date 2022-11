Hyundai Driving Experience: alla scoperta delle elettriche

Alla scoperta dell'elettrico Hyundai, grazie all'Electric Driving Experience che permetterà ai curiosi di provare i modelli a zero emissioni del costruttore coreano. Dal 12 al 27 novembre, per 3 weekend, gli showroom Hyundai apriranno le porte a chiunque vorrà provare le peculiarità della guida di un'auto a batteria. Coloro che si prenoteranno sul sito di riferimento di Hyundai, saranno accompagnati dagli esperti di Quattroruote per sfruttare al meglio le caratteristiche dei due veicoli protagonisti del test drive, IONIQ 5 e KONA Electric. La prima è la capostipite dell'omonima famiglia di veicoli a zero emissioni recentemente allargata con l'arrivo della Ioniq 6.

Viene proposta in due configurazioni, che interessano il sistema propulsivo e la dimensione del pacco batteria. Quest'ultima è disponibile con capacità di 58 kWh o 72,6 kWh, a motore singolo con trazione posteriore o a doppio motore con trazione integrale, come la top di gamma da 305 Cv di potenza e 605 Nm di coppia. La versione con maggiore autonomia, invece, monta la batteria da 72,6 kWh abbinata al motore singolo sull'asse posteriore, accreditata di 480 km di percorrenza.