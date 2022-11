Gruppo Koelliker, a Ecomondo con Ladurner Equipment

Il Gruppo Koelliker e Il Gruppo Koelliker e Ladurner Equipment insieme ad Ecomondo, la fiera per la transizione ecologica che riunisce tutti i settori dell'economia circolare, da oggi all'11 novembre a Rimini.

Presso lo stand di Ladurner Equipment, azienda da anni partner del Gruppo, sarà possibile entrare in contatto con due dei mezzi 100% elettrici Koelliker come il veicolo commerciale Maxus eDELIVER 9 e il tre ruote Wuzheng 3MX, entrambi allestiti da Ladurner Equipment per il settore dell'igiene urbana.

Il Maxus eDELIVER 9, robusto e spazioso, vanta un motore elettrico con potenza di 150 kW (203 CV) e una coppia di 310 Nm.

L'eDELIVER 9, nella versione Van ha volumi di carico fino a 12,33 m3, pensati pensati per rispondere alle più disparate esigenze di business e può essere dotato di batterie da 51,5, 72 o 88,5 kWh, mentre la versione Chassis Cab è disponibile esclusivamente con batteria da 65 kWh. A seconda della scelta, è possibile ricaricarlo fino all'80% in 36/45 minuti.

Nella versione allestita da Ladurner Equipment per l'igiene urbana, con vasca libera da 5 m3 oppure dotata di pala di costipazione, permette di operare in più turni di lavoro grazie all'ottima autonomia mantenendo elevate portate utili in entrambe le configurazioni. Entrambi i modelli sono equipaggiati di serie con un pacchetto di sicurezza attiva completo, pensato per garantire sicurezza e la massima protezione.

Importato dal gruppo Koelliker, Wuzheng 3MX ha debuttato invece a Transpotec Logitec 2022 di Milano nel maggio scorso. In Italia, è disponibile con una gamma articolata in tre versioni: Chassis, Box e Pick up. Ideale per numerosi impieghi, dall'edilizia all'igiene urbana, dall'agricoltura allo street food, 3MX è in grado di operare in ogni tipo di situazione.

Grazie al powertrain elettrico, è ecologico e silenzioso, per l'uso in contesti urbani e all'interno delle ZTL, anche in orari notturni.

Wuzheng 3MX è equipaggiato con una batteria agli ioni di litio da 20,74 kWh che alimenta un motore da 29 kW / 39 CV di potenza massima (10 kW / 13,6 CV di potenza nominale) con una coppia massima di 155 Nm. Raggiunge una velocità massima di 60 km e vanta un'autonomia di 174 km nel ciclo WLTP.