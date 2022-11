Auto elettriche, 136.000 immatricolate in Italia nel 2021

Nel 2021 sono state immatricolate in Italia 136.000 auto elettriche (+127%) e 423.000 auto ibride (+91%), mentre ha ripreso a crescere la sharing mobility. Nello stesso anno sono state immatricolate 468.000 auto in meno di quelle vendute nel 2019: le auto diesel vendute sono state il 29% in meno dell'anno precedente e quelle a benzina il 16%. Lo rivela il rapporto degli Stati Generali della Green Economy 2022, preparato dal Consiglio nazionale della green economy e presentato stamani alla fiera Ecomondo-Key Energy a Rimini.