Abarth 500 elettrica, anteprima fissata per il 22 novembre

La nuova era dello Scorpione è alle porte. L'annuncio è arrivato direttamente dal sito ufficiale Abarth, che rimanda al 22 novembre per l'anteprima ufficiale del primo modello elettrico della sua storia. Nessuna informazione ufficiale è trapelata sulle specifiche tecniche del veicolo, ne sulla sigla identificativa anche se Abarth 500e o Abarth 595e rimangono le ipotesi più accreditate.

La Fiat 500e viene spinta da un motore elettrico da 87 kW (118 CV) alimentato da una batteria agli ioni di litio da 42 kWh, per un'autonomia massima di 400 km. La versione firmata Abarth, secondo le aspettative, potrebbe erogare qualche cavallo in più in omaggio alla tradizione del brand, sacrificando qualche km di autonomia. Per saperne di più non resta che attendere il debutto del 22 novembre, che sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social di Abarth.