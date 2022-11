Helbiz, con YOLO offerta assicurativa per micro-mobilità

Nuove soluzioni assicurative digitali per la micro-mobilità, grazie alla partnership tra Helbiz e YOLO. L'introduzione dei nuovi prodotti assicurativi, acquistabili direttamente sull'app di Helbiz, si colloca nell'ambito di un ampio accordo di collaborazione dedicato alla protezione delle persone in movimento, attraverso un ecosistema integrato di servizi.

Secondo una recente ricerca condotta dall'Italian Insurtech Association, il 47% di chi ha acquistato un'assicurazione nell'ultimo anno ha scelto una polizza digitale e il 77% si dichiara interessato a sottoscrivere polizze digitali in futuro.

In questa direzione si muove l'offerta assicurativa a disposizione dei clienti di Helbiz che include una soluzione multisport per la copertura dei rischi da attività sportive, una soluzione specifica per tutelare i ciclisti e le loro biciclette in caso di incidenti o guasti e infine una polizza per la protezione dagli imprevisti che possono sopraggiungere durante un viaggio.

Queste soluzioni di instant insurance, sono realizzate in collaborazione con Genertel e pensate per essere semplici e veloci nel processo d'acquisto e per la possibilità di personalizzazione. Hanno una copertura temporanea da uno a massimo 30 giorni e sono state progettate appositamente per essere fruite in mobilità con pagamento tramite app.

"È sempre stimolante lavorare al fianco di partner affidabili e innovativi per dar vita a soluzioni che migliorano il business e semplificano l'esperienza finale dell'utente - ha commenta Ruggero Cipriani Foresio, Chief Marketing Officer di Helbiz - e per questo siamo molto soddisfatti di rafforzare la nostra partnership con YOLO. Vogliamo dare forma a un nuovo modello di mobilità che guardi sempre più da vicino alle esigenze delle persone e che faccia dell'integrazione dei servizi il suo punto di forza".