Altre 33 colonnine di ricarica veloce in Alto Adige

Da poco è entrata in funzione l'ultima di 33 colonnine di ricarica veloce, installate negli ultimi due anni in tutta la provincia di Bolzano. L'offerta di colonnine di ricarica in Alto Adige è ormai vasta. In tutto sono già oltre 250 le stazioni di ricarica pubbliche in tutta la provincia, con un totale di più di 500 punti di ricarica. Questo significa che ci sono più di 100 punti di ricarica ogni 100.000 abitanti.



"Nell'ambito della mobilità pubblica, ci stiamo concentrando fortemente sui veicoli a emissioni zero - soprattutto quelli a batteria e a celle a combustibile - e stiamo spingendo per la migliore interconnessione possibile di tutti i mezzi di trasporto pubblici e sostenibili", afferma l'assessore provinciale Daniel Alfreider. Nel settore privato, una fitta rete di ricarica dovrebbe facilitare la decisione di acquistare un'auto elettrica. "Siamo sulla strada giusta. Nel 2020 sono stati immatricolati in Alto Adige 1900 veicoli elettrici e nel 2021 erano già 2500 auto elettriche".