Aci: le auto più ecologiche secondo Green NCAP

Aci ha diffuso i risultati della terza serie di test 2022 eseguiti da Green NCAP, l'Istituto preposto alla valutazione dell'impatto ambientale dei veicoli. A sorpresa, l'auto più virtuosa dal punto di vista ambientale, tra quelle esaminate nell'ultimo test, non è ibrida o 100% elettrica, ma è alimentata a benzina. La Skoda Fabia con motore 1.0 MPI a benzina ha infatti ottenuto 3 stelle. I suoi punti deboli sono il controllo del particolato e la partenza alle basse temperature. Grazie a questo modello, però, Škoda dimostra che sono possibili bassi consumi e, generalmente, buon controllo degli inquinanti, anche in un segmento con prezzi accessibili, senza elettrificazione. La Nissan Qashqai 1.3 DIG-T 158 MT Mild Hybrid ha raggiunto il punteggio di 2,5 stelle. Come altri SUV mostra un aumento del consumo di carburante durante la guida in autostrada e a velocità più elevate. Di conseguenza aumentano anche le emissioni di gas ad effetto serra. La Hyundai Tucson HEV 1.6 T-GDI ibrida ottiene soltanto 2 stelle. A dispetto dell'architettura Full-Hybrid (ibrido non ricaricabile), ha ottenuto un punteggio inferiore alla media della categoria a causa dello scarso controllo del particolato, dell'elevata produzione di ammoniaca inquinante non regolamentato e delle eccessive emissioni di CO2 nei percorsi autostradali.