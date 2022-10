Mercedes-Benz Trucks, il cantiere in versione elettrica

Tutta la potenza e la maneggevolezza necessaria in cantiere, anche con veicoli a zero emissioni. L'obiettivo è quello che si è proposto Mercedes-Benz Trucks, che alla fiera bauma di Monaco di Baviera ha esposto anche la sua gamma di veicoli elettrici, in particolare il prototipo di eActros LongHaul, oltre all'eActros 300 con soluzione ribaltabile elettrica e al Prototype Battery Electric Arocs, concepito insieme al Paul Grup, con betoniera elettrica.

Solo poche settimane fa, Mercedes-Benz Trucks ha presentato all'IAA Transportation 2022 di Hannover il 'prototipo concept' dell'eActros LongHaul. Il truck elettrico a batteria sviluppato per il trasporto a lungo raggio ha anche ricevuto dalla giuria International Truck of the Year il riconoscimento 2023 Truck Innovation Award. Al bauma di Monaco, lo stesso mezzo è stato proposto con un'applicazione per l'edilizia orientata all'impiego su strada.

Specificamente a tale scopo, il costruttore di ribaltabili Meiller di Monaco di Baviera ha sviluppato in collaborazione con Mercedes-Benz Trucks una presa di forza elettrica, che consente di azionare in modo efficiente attrezzi da lavoro idraulici come semirimorchi ribaltabili o con pianale mobile.

Il cuore tecnologico dell'eActros LongHaul, la cui produzione in serie verrà avviata nel 2024 nello stabilimento truck di Wörth, è un nuovo asse elettrico con due motori elettrici integrati, che generano una potenza continua di 400 kW ed una potenza di picco di oltre 600 kW. L'eActros LongHaul trae la sua energia da tre pacchi batteria, che vengono montati sotto forma di cassetti sotto il telaio.

I primi prototipi del veicolo stanno affrontando attualmente una fase di test intensivi e, già entro la fine dell'anno, l'eActros LongHaul verrà testato sulle strade pubbliche. Il prossimo anno, prototipi preserie saranno consegnati a diversi clienti per essere testati in condizioni reali. La produzione in serie è prevista per il 2024.