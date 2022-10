Audi, con Krajete GmbH per filtraggio emissioni

Nuove soluzioni per il filtraggio delle emissioni nell'aria sono l'obiettivo del lavoro congiunto di Audi e Krajete GmbH, azienda austriaca specializzata in tecnologie green. Il sistema, frutto della collaborazione, è denominato Direct Air Capturing ed è basato su materiali assorbenti a elevato potere filtrante, così come su innovativi processi industriali.

Tra le prime applicazioni della tecnologia messa a punto da Audi e Krajete GmbH, c'è infatti il nuovo impianto realizzato in Austria, che utilizza un materiale filtrante inorganico che, oltre a sostenere un elevato carico di molecole, risulta insensibile agli effetti dell’umidità.

Quest’ultima caratteristica rende superflua la preventiva essiccazione dell’aria, rafforzando così l’efficienza del sistema e riducendo i costi operativi. Dopo le fasi di aspirazione e trattamento, l’aria filtrata viene rilasciata nell’ambiente e la CO2 estratta diviene disponibile in forma altamente concentrata, così da poter essere impiegata quale materia prima per lo stoccaggio o le applicazioni industriali. L’impianto, attivo nei pressi di Linz, è in grado di filtrare sino a 500 tonnellate di CO2 all’anno.

Entro la fine del 2022, la capacità del sito verrà portata a 1.000 tonnellate grazie all’entrata in funzione di un modulo supplementare. L’energia necessaria all’azionamento del sistema filtrante è generata da un impianto fotovoltaico presente in loco.