Micro protagonista della micromobilità al Salone di Parigi

L'azienda svizzera Micro ha presentato al Salone dell'Auto di Parigi una gamma di veicoli destinata alla micromobilità sostenibile. Due le anteprime mondiali, Microlino Lite, che si rivolge ai clienti più giovani, oltre al Concept Microlino Spiaggina, che richiama la Dolcevita italiana. Inoltre, per la prima volta, i visitatori della kermesse parigina possono sia toccare con mano Microlino 2.0, il veicolo elettrico leggero già commercializzato in Svizzera e presto nel resto d'Europa, sia Microletta, un moderno scooter a tre ruote. Microlino Lite vanta un'autonomia simile a quella della sorella maggiore, ma la velocità massima è limitata a 45 km/h, rientrando così nella categoria L6e. Di conseguenza, può essere guidato anche da chi non ha la patente di guida.

Sotto i riflettori del Salone dell'Auto di Parigi anche Microlino Spiaggina Concept, ispirata alla leggendaria serie di veicoli iconici di piccole dimensioni prodotti negli anni Sessanta, come la Citroen Mehari o la Fiat Jolly, su base 500 o 600. Infine, presso lo stand Micro è inoltre esposta Microletta, uno scooter a tre ruote presentato per la prima volta nel 2020.

La batteria rimovibile, con un'autonomia di oltre 100 km, può essere facilmente ricaricata nel salotto di casa. Poiché il veicolo è classificato come triciclo in Europa, non richiede una patente di guida per motocicli nonostante la velocità massima di 80 km/h; è sufficiente una patente di guida per auto.