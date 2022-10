Mims, 3.000 bus elettrici e 216km di metro nel 2021-22

Sono "rilevanti" gli investimenti pubblici del biennio 2021-2022 sul fronte della mobilità locale sostenibile, tra cui l'acquisto di 3.000 autobus elettrici o a idrogeno nelle aree urbane, 1.500 autobus a metano per il trasporto extraurbano, 50 nuovi treni ecologici per il trasporto di passeggeri, 150 carrozze per Intercity al Sud. E' quanto sottolinea il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (Mims) nel rapporto "Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città metropolitane". Negli ultimi due anni il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi di mobilità locale comporterà anche la realizzazione di 216 km di nuove metropolitane, tranvie, busvie, oltre all'estensione e messa in esercizio di 565 km di piste ciclabili. Ci sono anche gli incentivi monetari all'uso del trasporto pubblico e di altre forme di mobilità sostenibili e disincentivi (monetari e non) all'utilizzo di modalità di trasporto non sostenibili (come le auto private). In particolare, sono stati stanziati 190 milioni di euro per il 2022 per l'erogazione del "bonus trasporti" per l'acquisto di abbonamenti annuali o mensili per i mezzi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Nel primo mese di operatività (settembre) è stato erogato oltre un milione di bonus individuali.