Volta Trucks, con Siemens per infrastrutture di e-mobility

Volta Trucks e Siemens Smart Infrastructure hanno sottoscritto una lettera di intenti per dare vita a una società per offrire ai clienti Volta Trucks il sistema eMobility, che comprende infrastrutture di ricarica e software. La collaborazione ha lo scopo di unire la soluzione di Volta Trucks per l'elettrificazione delle flotte di veicoli industriali e la sua competenza operativa attraverso l'offerta 'Truck as a Service', con l'esperienza globale di Siemens nelle soluzioni di supporto ai veicoli elettrici. Queste includono sistemi di controllo software, elettrificazione della struttura, infrastrutture di ricarica, gestione dell'energia, attrezzature per l'edilizia e finanziamento di progetti.

La collaborazione vuole supportare i clienti Volta Trucks offrendo una infrastruttura per l'elettrificazione completa e allineata alle esigenze operative dell'azienda. L'infrastruttura tecnica degli impianti di ricarica per i clienti Truck as a Service di Volta Trucks, in funzione dell'accordo, sarebbe supervisionata da Siemens dall'hardware al software, necessari per gestire l'infrastruttura di ricarica e di distribuzione dell'energia per le flotte di camion Volta Zero.

I clienti di Volta Trucks potranno ottenere inoltre uptime superiori con una spesa minima, grazie alla piattaforma di gestione delle prestazioni di Siemens. Tale approccio all'ottimizzazione si basa su modelli avanzati analitici e di simulazione e prende in considerazione fattori quali i cicli di servizio della flotta, i tempi di ricarica, la durata della batteria, l'utilizzo ottimale, i costi e la gestione delle risorse.

"Sono lieto che Volta Trucks collaborerà con Siemens per offrire soluzioni per l'infrastruttura di ricarica - ha commentato Essa Al- Saleh, Chief Executive Officer di Volta Trucks - perché per garantire l'elettrificazione della logistica urbana rapidamente e su larga scala, abbiamo bisogno di un'infrastruttura di elettrificazione efficiente dal punto di vista operativo e in linea con le esigenze di ogni flotta.

Siemens è un partner di livello mondiale in grado di offrire le soluzioni tecniche innovative che i nostri clienti si aspettano.

Siamo sicuri che la nostra collaborazione accelererà il passaggio all'elettrificazione".