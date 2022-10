Studio T&E, camion elettrici realtà anche prima del 2035

Tutti i nuovi autocarri urbani, regionali e a lungo raggio potranno essere a emissioni zero entro il 2035 in tutti i mercati europei, con alcuni mercati nazionali come quelli del Nord Europa che dovrebbero andare ancora più veloci. Sono le conclusioni di uno studio realizzato dalla Netherlands Organization for Applied Scientific Research su commissione di T&E e Agora Verkehrswende.

La ricerca vuole rispondere alla domanda se e quanto velocemente l'Europa possa arrivare al 100% di emissioni zero per le vendite di nuovi autocarri per il trasporto merci. Secondo le conclusioni, entro il 2035 tutti i nuovi autocarri elettrici per il trasporto merci in Europa saranno più economici, potranno percorrere la stessa distanza e trasportare la stessa quantità di carburante degli autocarri diesel.

Per alcuni costruttori, questo potrebbe accadere anche prima del 2035, la data cui starebbe pensando la Commissione europea per l’imminente regolamento sugli standard di emissione di CO2 per i mezzi pesanti. I camion a lungo raggio a zero emissioni avranno inizialmente un aumento più lento del potenziale di assorbimento, ma cresceranno rapidamente fino all'80% entro il 2026 e al 99,5% entro il 2030.