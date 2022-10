Polestar 3 al via gli ordini europei

Polestar 3, il primo SUV elettrico ad alte prestazioni progettato su una nuova base tecnologica sviluppata e condivisa con Volvo è stato lanciato a Copenaghen.

I materiali utilizzati per gli interni sono stati selezionati per le loro credenziali di sostenibilità, aumentando al contempo l'estetica, la sensazione di lusso e la tattilità.

Il suv è la prima auto Polestar a presentare l'elaborazione centralizzata con il computer principale NVIDIA Drive, con software di Volvo Cars. Di serie, Polestar 3, dispone di un totale di cinque moduli radar, cinque telecamere e 12 sensori ultrasonici per supportare numerose caratteristiche di sicurezza avanzate. La SmartZone sotto l'ala aeronautica anteriore raccoglie molti dei sensori rivolti in avanti, un modulo radar riscaldato e una telecamera, e ora diventa una firma del design Polestar.

Il sistema di infotainment è alimentato dalla piattaforma Snapdragon Cockpit di nuova generazione di Qualcomm. Come componente centrale dello chassis digitale Snapdragon - un set completo di piattaforme automobilistiche aperte e scalabili connesse al cloud - la piattaforma Cockpit sarà utilizzata per fornire esperienze immersive nel veicolo con le sue capacità ad alte prestazioni tramite display ad alta definizione, suono surround di alta qualità e connettività senza soluzione di continuità in tutto il veicolo.

Con Volvo che si inoltra in una nuova era di sicurezza, Polestar 3 porta la tecnologia di sicurezza attiva e passiva avanzata di nuova generazione della Casa madre come parte del suo DNA. Ulteriori collaborazioni con partner tecnologici di sicurezza del settore come Zenseact, Luminar e Smart Eye, forniscono a Polestar 3 tecnologie ADAS all'avanguardia che si integrano perfettamente grazie alla potenza di calcolo centralizzata.

Nei mercati iniziali di lancio (gli ordini per Nord America, Europa e Cina sono aperti da ieri) il SUV sarà disponibile nella versione Dual motor Long Range con due livelli di potenza e prezzi da 94.900 euro. La variante standard con due motori sincroni a magneti permanenti eroga 490 Cv e 840 Nm di coppia e può toccare i 100 km/h da fermo in 5", mentre con il Performance Pack opzionale (7.000 euro) la potenza sale a 517 Cv e 910 Nm e lo 0-100 km/h scende a 4"7. Mentre per entrambe le varianti la velocità massima è di 210 km/h. La produzione per i mercati di lancio iniziali dovrebbe iniziare nello stabilimento di Volvo a Chengdu, in Cina, in una fase di ramp-up incrementale dalla metà del 2023, con le prime consegne previste nel quarto trimestre dello stesso anno.

Polestar prevede che la produzione aggiuntiva presso lo stabilimento di Ridgeville, nella Carolina del Sud, seguirà verso la metà del 2024; da qui conta di avviare le consegne per i mercati nordamericani e ad altri di Cina e Stati Uniti.