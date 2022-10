ACEA lancia l'allarme sulla carenza di punti di ricarica EV

L'associazione europea dei produttori di automobili (ACEA) lancia un nuovo allarme su un doppio problema che rischia di bloccare l'adozione di auto elettriche in Europa. A pochi giorni dal voto dell'Europarlamento sul regolamento delle infrastrutture alternative al combustibile (AFIR), l'associazione rivolge ai politici un segnale: "Se vogliamo convincere i cittadini di tutta Europa a passare alla mobilità elettrica nel prossimo decennio - ha dichiarato il direttore generale dell'ACEA, Sigrid de Vries - caricare queste auto dovrebbe essere facile come fare rifornimento oggi. Le persone non dovrebbero percorrere chilometri per trovare un caricabatterie, né dover aspettare anni per caricare il loro veicolo". Secondo l'associazione, in Europa non solo c'è un numero insufficiente di punti di ricarica elettrica lungo le reti stradali nella maggior parte dei paesi UE, ma la stragrande maggioranza di questi non permette la fastcharge.

Sei paesi dell'UE hanno un unico punto di ricarica ogni 100 km di strada; 17 ne hanno meno di cinque e solo cinque più di 10.

C'è anche un enorme divario tra i paesi con il maggior numero di caricabatterie per 100 km di strada e quelli con il minore.

Un esempio: nei Paesi Bassi c'è un caricabatterie ogni 1,5 km, mentre la Polonia (otto volte più grande) ha un solo caricabatterie ogni 150 km. Anche la velocità di ricarica è un problema importante in tutto il continente, poiché i caricabatterie veloci con capacità superiore a 22 kW costituiscono una minima quota del totale. Solo uno su sette di tutti i punti di ricarica nell'UE è di tipo fast charge. Tutti gli altri, comprese le prese di corrente private e condominiali, low-capacity, hanno una capacità di 22 kW o meno.