Renault realizzerà propria rete colonnine ricarica rapida

Renault per sostenere la diffusione delle auto elettriche scende direttamente in campo nel settore delle stazioni di ricarica, annunciando la creazione entro metà 2024 di propri impianti rapidi (fino a 400 kW) di cui 90 in Francia, 50 in Italia, 50 in Spagna e 10 in Belgio. Lo farà attraverso Mobilize, il nuovo marchio di mobilità della Casa automobilistica francese, collocando gli impianti presso le concessionarie Renault situate a non più di cinque minuti di guida da un'uscita autostradale.

Ogni stazione, accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, offrirà agli automobilisti di tutte le marche sei punti di ricarica con una potenza fino a 400 kW oltre a uno spazio di 60 mq con lounge, giochi per bambini e distributori automatici di bevande e snack.

Per evitare di dover installare nuove infrastrutture elettriche, le stazioni di servizio della Losanga utilizzeranno un sistema stazionario di accumulo dell'elettricità delle dimensioni di un piccolo container.

Il progetto di Renault si svincola, dunque, alla burocrazia e al costo di una concessione in ambito autostradale e permetterà di sviluppare propri spazi di accoglienza permettendo agli automobilisti di riposarsi per i trenta minuti che sono in media il tempo per una ricarica rapida.