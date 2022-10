Firenze stanzia 1,4 mln per il rinnovo del parco bus

Il Consiglio della Città metropolitana di Firenze ha approvato due delibere, su proposta del consigliere delegato alla mobilità Francesco Casini, per il rinnovo del parco degli autobus, anche nelle aree a 'lotto debole', ovvero quelle dove non c'è una enorme domanda dagli utenti ma il servizio è considerato comunque indispensabile. Gli atti stanziano oltre 1,4 milioni di euro per l'acquisto di bus a alimentazione elettrica e diesel. L'assemblea metropolitana ha inoltre prorogato fino al 29 agosto 2025 la fase sperimentale del servizio di trasporto pubblico locale su gomma per il lotto debole nei territori di Mugello-Alto Mugello e Valdarno-Valdisieve.