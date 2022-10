Talet-e, nuova vita elettrica agli scooter termici

La start-up italiana Talet-e è pronta ad entrare nel mondo delle due ruote elettriche con la tecnologia della Piattaforma Elettrica Universale Talet-e (PEU-T). L'innovativo propulsore, studiato per una facile installazione in retrofit sui principali modelli di scooter termici oggi in circolazione ma già pronta per essere utilizzabile dalle OEM che vorranno offrire ai propri clienti un motoveicolo elettrico.

L'altra grande novità riguarda l'aspetto burocratico della conversione. Fino a oggi mancava formalmente un riferimento normativo che consentisse l'installazione di motori elettrici e la relativa omologazione per le due ruote, dando una seconda vita allo scooter. Lo scorso 16 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto n.141 del 26 luglio in vigore dal 1° ottobre 2022. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile ha esteso la possibilità di effettuare il retrofit alla categoria L, permettendo di fatto di trasformare la propulsione in elettrico e procedere poi alla ri-omologazione del mezzo, con un libretto di circolazione aggiornato.

La Piattaforma Elettrica Universale Talet-e (PEU-T) è progettata per essere installabile ed applicabile su tutte le tipologie di scooter termici dai 50cc ai 400 cc, a prescindere dal marchio. La PEU-T è composta da un motore elettrico trifase a magneti permanenti, modulabile da 4 a 14kW, un controller di potenza, un Master Vehicle Control, una Control APP che permette di gestire la configurazione del veicolo, selezionare diverse mappe di utilizzo, visualizzare lo stato d'uso, effettuare la diagnosi e prenotare ricariche delle batterie.

Il pacco Batteria Universale Talet-e è composto da una batteria fissa e fino a due estraibili grazie al nuovo Sistema Innesto Universale Talet-e. Ciascuna batteria da 1,5 kW ha una formula avanzata al litio ferro fosfato (LiFePO4), che si è rivelata particolarmente adatta per la mobilità, grazie alla particolare stabilità, l'elevata sicurezza e la bassa tossicità.

Le batterie, fatte su misura per Talet-e e più leggere di circa il 20% rispetto a quelle oggi in uso, saranno ricaricabili in meno di 2 ore sulle colonne pubbliche dotate di IEC 62196 o in casa in meno di 5 ore con carica batteria Talet-e. (