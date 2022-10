Peugeot, 2023 sarà anno della piena elettrificazione

Nuovi modelli e nuove tecnologie in vista per Peugeot, che vedrà nel 2023 l'anno della piena elettrificazione. In particolare, la case del Leone sarà il primo marchio di Stellantis a lanciare la nuova generazione di motorizzazioni ibride del Gruppo. Proposta per la prima volta sui SUV Peugeot 3008 e 5008, prima di essere estesa ad altri modelli della gamma, questa tecnologia ibrida di nuova generazione associa efficienza e semplicità di utilizzo.

L'offerta comprende un motore benzina PureTech di nuova generazione da 136 CV abbinato ad un nuovo cambio elettrificato a doppia frizione. Grazie a una batteria da 48 V che si ricarica durante la guida, questa tecnologia offre un surplus di coppia ai bassi regimi e una riduzione del consumo di carburante del 15%. Inoltre, consente di guidare in modalità zero emissioni per un massimo di 1 km a bassa velocità e per brevi tratti in città.

La gamma di modelli 100% elettrici sarà ampliata nel 2023 con l'arrivo delle nuove E-308 ed E-308 SW. Peugeot sarà anche uno dei primi costruttori europei a offrire una Station Wagon 100% elettrica. Il dinamismo e il piacere di guida sono stati al centro dello sviluppo di queste nuove versioni che adottano un'inedita motorizzazione elettrica particolarmente potente ed efficiente, che sviluppa 115 kW (156 CV). Le nuove E-308 ed E-308 SW segnano una svolta in termini di efficienza energetica, con appena 12,7 kWh necessari per coprire 100 km.

Sempre nel segmento C, Peugeot ha confermato la futura presentazione di e-408 accanto alle versioni ibride plug-in annunciate per la sua fastback. Pioniera della gamma 100% elettrica di Peugeot, E-208 beneficerà poi di importanti sviluppi nel 2023, in particolare con l'adozione del nuovo motore introdotto su E-308. La potenza massima di E-208 aumenterà del 15%, passando da 100 kW/136 CV a 115 kW/156 CV.

A proposito invede di due ruote, al Salone di Parigi Peugeot toglierà il velo a un nuovo scooter 100% elettrico chiamato e-Streetzone, pensato per offrire fino a 112 km di autonomia nella versione a 2 batterie e in modalità ECO. Dotato di una o due batterie rimovibili, e-Streetzone potrà essere ricaricato rapidamente e facilmente da qualsiasi presa di corrente domestica. Sul fronte sempre delle due ruote, ma a pedali, Peugeot Cycles offre una gamma completa di sei biciclette elettriche adatte a tutti gli utilizzi, dagli spostamenti quotidiani in città alle passeggiate su strada e fino alle gite in mountain-bike.