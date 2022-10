Kia Niro, gamma facilita passaggio all'elettrificazione

Con la sua versatilità il nuovo crossover kia Niro accelera la transizione verso una più ampia diffusione dei modelli elettrificati ed elettrici, stabilendo un nuovo punto di riferimento nel competitivo segmento dei Cuv.

La nuova gamma, che propone tre propulsori elettrificati all'avanguardia, offre infatti ai clienti l'opportunità di imboccare la strada più vantaggiosa a titolo personale e più conveniente per contribuire al rispetto ambientale.

Non a caso Kia Niro è stato completamente riprogettato da zero per soddisfare le complesse normative e soprattutto le diverse esigenze degli utenti di auto attenti all'ambiente. Un restyling quello di Niro che fa parte della gamma eco-friendly di Kia in costante allargmento e che includerà 14 modelli 100% elettrici a batteria entro il 2027. Lo fa con qualità ambientali e di basso consumo che incoraggeranno molte persone a fare un primo passo verso l'elettrificazione.

"Kia ha ripensato al Niro per offrire alle persone un percorso più aperto verso una mobilità pulita - ha commentato Jason Jeong, presidente di Kia Europe - un modello popolare che beneficia degli ultimi progressi tecnologici di Kia e può soddisfare le esigenze di mobilità di tutti i conducenti, attirando nuove persone nel marchio. Niro è attualmente il terzo modello più venduto di Kia e questa nuova edizione amplierà la sua posizione di modello di volume all'interno del portafoglio del marchio. Aiuterà ad accelerare le vendite globali di Kia di veicoli ecologici fino a raggiungere i due milioni di unità entro il 2030".

L'attenzione all'ambiente si riscontra anche nell'abitacolo realizzato con materiali riciclati di alta qualità che sottolineano le proprietà sostenibili del Niro. Il cruscotto e i controlli del conducente presentano una complessità minima e le linee morbide garantiscono un'esperienza utente intuitiva e senza distrazioni. Il sistema Head-up Display (HUD) migliora la sicurezza e il confort durante la guida, mentre una suite di nuovi sistemi di sicurezza porta gli ultimi progressi in materia di sicurezza a questo crossover familiare.

La seconda generazione di Niro è dotata di una suite completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) DriveWise di Kia, che evitano potenziali pericoli sulla strada e danno a tutti la massima tranquillità. E' il caso del iForward Collision-Avoidance Assist (FCA) avverte e arresta il veicolo in caso di incidente con altri utenti della strada o pedoni. Le sue funzioni di svolta e incrocio forniscono sicurezza durante le svolte e possono persino fermare il veicolo quando c'è traffico trasversale a sinistra o a destra.